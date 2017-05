Dopo diversi episodi di violenza e risse a margine della manifestazione, un nuovo singolare caso è stato segnalato durante l'Adunata degli Alpini che si è svolto quest'anno a Treviso. Come racconta Il Gazzettino, questa volta non si è trattato però di penne nere un po' esagitate ma di un gruppo di tre ragazze che, approfittando dell'evento, venerdì sera si sono lasciate andare all'alcol con un finale hot. Le tre si sarebbe piazzate nei pressi di un bar facendosi offrire consumazioni alcoliche da tutti

"Era impossibile contenerle o controllarle, ogni compagnia maschile che passava, si facevano offrire un bicchiere" ha raccontato il titolare del bar, spiegando: "Dopo un paio di ore erano completamente ubriache". Ad un certo punto, intorno alle 2 del mattino, una delle tre sarebbe entrata nel bagno del bar con due ragazzi e i tre si sarebbero lasciati andare al sesso di gruppo. "Non erano alpini. Avranno avuto ventisei anni. Sono stati dentro una mezz'ora circa, abbiamo iniziato a bussare con forza per farli uscire. Quando finalmente la porta si è aperta il bagno era in condizioni indecenti: Chiaramente avevano fatto sesso in tre, lasciando il finimondo" ha riferito sempre il barista che alla fine ha chiamato i carabinieri che hanno identificato i giovani protagonisti dell'episodio.