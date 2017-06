in foto: Foto di repertorio

Due bambini di 10 e 12 anni sono morti dopo essere entrati nelle acque del lago d'Orta, in provincia di Novara, per recuperare il pallone con il quale stavano giocando. I bambini erano di origine senegalese e vivevano con i genitori a San Maurizio D'Opaglio, in provincia di Novara.

Sull'esatta dinamica della tragedia sono ancora in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine, ma a quanto pare nessuno si sarebbe accorto dell'ingresso in acqua dei due cuginetti. Alcuni testimoni hanno riferito di aver visto successivamente i bambini nuotare nelle acque del lago, per poi vederli scomparire sotto la superficie dell'acqua.

Secondo quanto si apprende in queste ore, a un primo allarme, arrivato dalle sponde del lago, avrebbe risposto una piccola imbarcazione: le persone a bordo sarebbero riuscite ad afferrare uno dei due bambine e a portarlo a riva. I soccorsi si sono però rivelati inutili e il bimbo è morto a causa dell'eccessiva quantità di acqua ingerita.

I fatti sono accaduti intorno alle 15, ma il corpo del più grande dei due cuginetti è stato recuperato solo intorno alle 19.