Durante un incedente sul lavoro, mentre si occupava del bestiame in un'azienda agricola, si è completamente reciso il pollice della mano destra finendo in ospedale. Per sua sfortuna, però, i medici non son riusciti a riattaccargli il dito decidendo infine come alternativa di mettergli nello stesso posto l'alluce del piede. È la storia di un giovane ragazzo australiano di venti anni, Zac Mitchell, residente nella regione di Kimberley, nella parte più settentrionale dello Stato federato dell'Australia Occidentale. Come raccontano i media locali, il ragazzo stava lavorando in un noto ranch del posto quando ha avuto problemi con alcun capi di bestiame

Uno degli animali infatti lo ha caricato schiacciandogli la mano contro una inferriata e tranciandogli il dito. "Stavo seguendo un gruppetto piccolo si bovini quando un animale mi ha scalciato schiacciandomi la mano", ha spiegato il ventenne, ammettendo che in un primo momento non si era reso conto di quanto era successo. "Il mio capo ha visto il sangue e mi ha chiesto cosa stava sanguinando. Allora ho guardato la mia mano e ho capito velocemente coda fosse accaduto", ha aggiunto il giovane. Per sua sfortuna il ranch è molto distante dall'ospedale più vicino così al suo arrivo ormai era impossibile riattaccargli il dito.

A questo punto è nata l'idea del ditone al posto del pollice. "Il chirurgo ha spiegato che un pollice protesico era piuttosto inutile così mi ha parlato di mettere l'alluce come una sorta di ultima opzione e io ho accettato" ha raccontato Zac Mitchell. "Si possono fare diversi interventi per un pollice tranciato ma sostituirlo con l'alluce è l'ideale perché ha tutte le caratteristiche per sostituirlo. Puoi collegare i nervi e ottenere una buona sensibilità, puoi ottenere il movimento. E anche se è un po' grande, è la cosa che più di altre si avvicina a un pollice", ha confermato il chirurgo che ha effettuato l'operazione.