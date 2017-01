Un uomo è stato condannato per stupro per essersi tolto il preservativo durante un rapporto sessuale senza che la sua partner ne fosse a conoscenza. La storica decisione della Corte penale di Losanna, in Svizzera, ha stabilito che fare sesso senza un profilattico costituisce di fatto uno stupro quando l’atto di togliere la protezione avviene all'insaputa e contro la volontà della partner.

La – lui quarantasettenne francese e lei svizzera – nel giugno 2015 si erano conosciuti tramite l’app per smartphone Tinder e dopo una prima serata trascorsa insieme senza che nulla fosse successo si erano dati nuovamente appuntamento a casa di lei. Qui avrebbero iniziato a consumare un rapporto sessuale, con il preservativo. Alla fine dell'amplesso, però, la donna si è accorta che l’uomo se l’era sfilato prima che l’atto fosse concluso. La vittima accusa inoltre l’uomo di essersi sempre rifiutato di sottoporsi ad alcuni esami medici e di essere sparito nel nulla. “Ho vissuto quattro mesi d’inferno” ha detto la donna secondo quanto scrive 20minutes.

La Corte ha stabilito che la donna avrebbe rifiutato di avere rapporti sessuali se avesse saputo che il preservativo era stato rimosso. Per questo ha condannato il 47enne a un anno di reclusione in carcere con la sospensione della pena. L'avvocato della vittima ha ammesso che si tratta del “primo caso del genere in Svizzera”.