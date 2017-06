Di tutte le scommesse e sfide "social" una delle più bizzarre è certamente quella che ha fatto un utente di Reddit circa un mese fa, quando ebbe la "brillante" idea di sfidare gli utenti del social network in questo modo: "Se questo post ottiene almeno 10mila like mi tatuerù Angela Merkel su una natica". Evidentemente l'ingenuo utente non sapeva bene il rischio che stava correndo: sta di fatto che nel giro di circa un mese non solo i 10mila "mi piace" sono stati superati, ma sono stati quasi triplicati. Ad oggi, infatti, sono almeno 27mila, numero in continuo aumento che, di fatto, ha imposto al povero scommettitore di rispettare l'impegno assunto.