Dall’Inghilterra arriva la storia di un “legame speciale”, quello tra uomo, Andy Szasz, e il suo cane. Teddy. Un cane che, secondo quanto si legge sui media locali, avrebbe “aiutato” il suo proprietario a risvegliarsi prima del dovuto dal coma farmacologico. Andy, che nel 2012 aveva combattuto una battaglia contro un cancro all’intestino, lo scorso dicembre ha avuto una polmonite che lo ha costretto a tornare in ospedale. Dopo un violento attacco i medici del Southampton General Hospital sono stati costretti a indurre il paziente in coma farmacologico e sono rimasti sorpresi quando hanno visto che si è risvegliato dopo appena quattro giorni. Secondo i medici, l’uomo infatti avrebbe dovuto rimanere in coma per una settimana ma si è svegliato dopo solo quattro giorni, durante la visita in ospedale del suo cane Teddy, accompagnato dalla moglie Estelle. A quanto pare Andy si è svegliato proprio quando ha sentito il suo cane abbaiare nella stanza.

Il cane premiato per aver "aiutato" il suo proprietario – Una infermiera dell’ospedale ha raccontato al Daily Mail che spesso gli animali domestici possono essere un grande aiuto per la ripresa dei pazienti. Per questo a volte viene data la possibilità ai parenti del paziente di portare in ospedale i loro amici a quattro zampe, come appunto è accaduto per Teddy. “La loro presenza dà motivazione e aiuta ad affrontare la degenza in ospedale”, ha detto l’infermiera. Lo stesso Andy, quando si è ripreso, ha parlato del rapporto tra lui e il suo cane: “Io ho salvato Teddy e lui ha salvato me, abbiamo un legame speciale”, ha detto ricordando di aver adottato il cane da una associazione – la Uk Royal Society per la prevenzione e cura degli animali – che ha anche “premiato” il cane per aver aiutato il suo proprietario a riprendersi dalla malattia.