Inizialmente si era pensato ad un tragico incidente in paracadute durante un'uscita di skydive in Florida, ma quando la moglie del 27enne Vitantonio Capotorto ha fatto sapere agli inquirenti di quel messaggio ricevuto dall’italiano la verità è apparsa subito ben diverso. Come riporta il Washington Post, l’uomo ha lasciato alla moglie, Costanza Zitellini di 25 anni, un video in cui annunciava che, stavolta, non avrebbe aperto il paracadute perché “stava per andare in qualche luogo meraviglioso”.

Capotorto, esperto paracadutista, da un anno in Florida, si sarebbe quindi lanciato da un’altitudine di oltre 4.000 metri col chiaro intento di togliersi la vita. Inutile la corsa della moglie, dopo aver ricevuto quel messaggio d’addio, verso il centro di paracadutismo di DeLand da dove era partito l’uomo: un impiegato ha contattato subito il pilota dell’aereo, ma nel frattempo Vitantonio aveva già compiuto il lancio a paracadute chiuso. La coppia lavorava da settembre 2016 per la United Parachute Technologies, società che produce contenitori per paracadute. Tara Richard, sua collega, ha detto alla polizia che gli era “sembrato normale" prima del decollo.

Il corpo è stato ritrovato dalla polizia in un campo nei pressi dell’aeroporto municipale di DeLand, dove si trova il centro di paracadutismo. Sui social network, fan e amici di Vitantonio gli hanno reso omaggio pubblicando diversi video che il 27enne realizzava grazie ad una telecamera GoPro che indossava spesso prima di buttarsi nel vuoto.