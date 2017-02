Dramma a Burolo, in provincia di Torino, dove questa mattina intorno alle 10 una donna di 25 anni si è suicidata tagliandosi la gola con il coperchio d'alluminio di una scatoletta di tonno presa dagli scaffali del supermercato: la vittima si è tolta la vita mentre era in fila alla cassa di un Carrefour. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché al momento il gesto sembra essere privo di spiegazioni. Il suicidio ha lasciato profondamente sotto shock i membri del supermercato e anche le decine di clienti che in quei minuti erano in coda alle casse.

Stando a quanto riferito da alcuni di loro la donna ha afferrato una scatoletta di tonno da uno scaffale e, probabilmente dopo una banale discussione con un suo familiare, l’ha aperta e ha usato la lamina di metallo del coperchio per tagliarsi la gola. Il personale del supermercato e gli altri clienti hanno tentato di salvarla chiamando il 118 e cercando di bloccare l'emorragia ma ogni tentativo di soccorso è stato inutile. La 25enne è morta dissanguata in pochi minuti, ben prima che sul posto giungessero i soccorritori. I carabinieri non hanno dubbi sul fatto che si sia trattato di un suicidio anche se le ragioni, per ora, restano sconosciute.