Quando si pensa ad un matrimonio, almeno in occidente, di solito ci si immagina pranzi di alta classe o comunque luculliani per questo la trovata di un coppia di sposi inglesi ha destato non poco clamore. I due novelli sposi, il 31enne Seigo Robinson e la 32enne Romilde Kotzé, hanno deciso infatti di far servire consapevolmente ai propri invitati del cibo scaduto. Dietro la trovata, però, non c'è nessuna avarizia ma al contrario solo la voglia dei due di vivere la loro giornata speciale in modo sostenibile per l'ambiente.

I due hanno incaricato ad amici di fare una ricerca tra i supermercati e negozi della zona per portare via tutti i prodotti scaduti ma ancora perfettamente commestibili. Come ha spiegato lo stesso sposo ai media locali, nemmeno la coppia sapeva nel dettaglio cosa li aspettava la tavolo fino a quando non sono state servite le pietanze. Convinti del loro scopo ultimo la coppia non si è fermata al solo pranzo, hanno anche optato per abiti da sposi, anelli e decorazioni di seconda mano e, per finire in bellezza un matrimonio ecologico, hanno trascorso la notte ad una festa silenziosa dove ogni partecipante indossava un paio di cuffie per non fare creare acustico. Se questo non fosse abbastanza, tutti i cibi avanzati sono andati ad un rifugio di senza tetto, mentre i regali di nozze sono stati sostituiti da donazioni per i poveri.