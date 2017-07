La storia arriva dalla Germania ed è riportata dal tabloid britannico Mirror. Due donne hanno riportato contusioni e lesioni mentre erano impegnate in un rapporto a tre con un loro amico sul balcone del suo appartamento a Bad Breisig, una piccola cittadina sul Reno che conta poco meno di novemila abitanti. Stando a quanto riportato, una delle due donne, in un momento di estrema concitazione, si sarebbe sporta eccessivamente dalla ringhiera finendo con il perdere l'equilibrio e precipitare dal secondo piano. A causa della caduta avrebbe riportato alcune fratture al femore, alla tibia e all'ulna, oltre che diverse escoriazioni su altre parti del corpo.

L'amica, spaventata dalla caduta, si sarebbe precipitata per le scale, perdendo a sua volta l'equilibrio e finendo con il fratturarsi l'osso sacro. Entrambe sono ora ricoverate in ospedale e dovranno affrontare un lungo periodo di riabilitazione.

Insomma, un triste epilogo per una giornata senza alcun dubbio particolare e che certamente non dimenticheranno in fretta.