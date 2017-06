Un cavo della seggiovia si è rotto provocando la morte di dieci persone e il ferimento di altre due. L’incidente è avvenuto a Murri, una piccola località di montagna a circa 30 chilometri dalla capitale del Pakistan, Islamabad. Secondo quanto hanno raccontato le autorità locali, quando il cavo si è rotto le persone che occupavano la seggiovia sono finite in un burrone: dieci sono morte sul colpo, mentre altre due sono rimaste ferite. La seggiovia, come avrebbe raccontato uno dei soccorritori accorsi sul posto, è usata giornalmente dagli abitanti della città per attraversare il fiume.

Secondo quanto riferito dalle autorità del luogo che hanno accertato e confermato l’incidente, i corpi delle vittime sono stati già consegnati alle famiglie, mentre i due feriti sono stati trasportati nell’ospedale della vicina città di Rawalpindi. Purtroppo incidenti del genere avvengono abbastanza frequentemente nella zona proprio perché in queste zone montuose le seggiovie sono usate regolarmente dalle persone per attraversare i fiumi e la manutenzione non sé sempre ottimale.