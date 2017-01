"Mi sentivo così male da non riuscire più ad alzarmi. Ho iniziato a urlare disperata e a chiedere aiuto. Il mio cane non è neppure addestrato. Nonostante questo è stato provvidenziale e mi ha salvato", è il racconto della signora Renata De Meira, 47enne commerciante del centro di Pontedera, in provincia di Pisa, salvata dal suo cane in casa con un interevento fuori dal comune. La donna era da sola in casa quando è stata colta da un malore improvviso, ha iniziato a urlare per chiedere aiuto ma nessuno l'ha sentita tranne il suo amato cane, Dante, un Beagle di sei anni e dalla stazza imponente.

"L’unica cosa certa è che Dante ha iniziato a dare piccoli colpi al ripiano della televisione in salotto. Sopra c’era il mio cellulare" ha raccontato Renata al quotidiano La Nazione. Così facendo il cane è riuscito a far cadere il telefono a terra e poi lo ha trascinato per diversi metri, spingendolo sul pavimento con il naso, fino alla donna che così ha potuto allertare i soccorsi. "Non mi chiedete come abbia fatto, Non è neppure addestrato. Nonostante questo è stato provvidenziale. Sono così riuscita ad avvertire mio marito che è arrivato a casa di corsa e mi ha aiutato" ha spiegato la donna ancora più felice di aver accolto Dante sei anni fa quando "ci ha scelto salendo sulla nostra auto".