Dopo giorni di paura, speranze e attesa, purtroppo famiglia e parenti hanno dovuto dire addio per sempre a Martina Zaccaria, la donna vicentina che si era sentita male durante una lezione di acquagym in piscina nel mese scorso. La 42enne, che era rimasta ricoverata in ospedale dal 15 giugno scorso, infatti con ce l'ha fatta ed è deceduta nelle scorse ore. Il suo cuore ha smesso di battere l'altra notte nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Bortolo di Vicenza. Strazianti dal dolore i familiari della 42enne che non hanno più potuto salutarla perché la donna non ha mai ripreso conoscenza dopo il malore.

Martina Zaccaria, residente in uno dei comuni dell'hinterland del capoluogo, stava partecipando ad un corso di acquagym in un centro sportivo di Vicenza quando, per motivi ancora da stabilire, è sprofondata in acqua. Il bagnino si era subito tuffato recuperandola in fondo alla piscina e praticandola manovre di rianimazione, prima a mano e poi con il defibrillatore in dotazione alla struttura, ed era riuscito a salvarle la vita. Stabilizzata dai sanitari del Suem 118, giunti sul posto, era stata trasportata in ambulanza in ospedale ma non aveva mai ripreso i sensi. Lascia il marito e una bambina.