Un terribile schianto mentre faceva sesso in macchina con una donna, così è morto a 39 anni John Malone, insegnante di inglese in Thailandia, unica vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella notte di mercoledì mattina a Chiang Rai, nella Thailandia del Nord. Come hanno ricostruito gli inquirenti locali e riportato dai media britannici, l'uomo si trovava sul sedile posteriore della vettura quando l'autista del mezzo ha sbandato schiantandosi a forte velocità contro una protezione di cemento a bordo strada.

La vettura è letteralmente volata in aria ribaltandosi più volte prima di adagiarsi in un'area di parcheggio, come si vede da un video di una telecamera di sorveglianza della zona. La vittima, originaria della Contea di Longford, nell'Irlanda centrale, è stato tirato fuori dai soccorsi completamente nudo così come la donna che era con lui sui sedili posteriori che è rimasta ferita gravemente. Ferito in maniera seria anche l'uomo al volante e un'altra donna che era al suo fianco. Sua cosa abbia scatenato l'incidente ancora non ci sono certezze e sta investigando la polizia locale.