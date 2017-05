Non ce l'ha fatta Vincenzo Greco, il 17enne coinvolto nell'incidente del primo maggio scorso tra Patù e San Gregorio, in Salento, in cui tre ragazzi, tutti del luogo, si erano scontrati con l’auto su un muro di cinta di un’abitazione. Il giovanissimo ha lottato per due giorni tra la vita e la morte, ma alla fine è arrivata la notizia più drammatica. L’adolescente è infatti spirato nel corso della mattinata presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove era stato ricoverato in prognosi riservata a causa delle gravi ferite riportate durante l’incidente.

Vincenzo quella sera, viaggiava assieme a due amici a bordo di una Fiat Marea condotta da uno della comitiva, un 19enne. Erano circa le 22 quando i tre giovani stava percorrendo la strada provinciale che collega Patù alla marina di San Gregorio. Il 19enne alla guida avrebbe perso il controllo della vettura, finendo fuori strada per poi andare a sbattere con violenza contro il muro di un’abitazione. La macchina è quindi carambolata verso l’altro lato della strada, terminando la corsa contro un altro muro. L’urto è stato molto violento, tanto da sbalzare fuori dall’abitacolo uno dei due passeggeri, con l’auto che ha perso il motore per strada. Nel frattempo dalla stessa direzione sopraggiungevano una Smart e appena dopo una Lancia Ypsilon. Entrambe hanno riportato danni a causa dei pezzi persi per strada dalla vettura

Sul posto sono poi giunti i sanitari del 118. Il 19enne alla guida ed un 15enne hanno riportato ferite dichiarate guaribili in pochi giorni, mentre per l’altro minore. Ad avere le peggio è stato il 17enne. Trasportato in ospedale, prima a Tricase, poi a Lecce, Vincenzo è deceduto dopo due giorni di agonia.

Il 19enne alla guida della Fiat Marea è risultato intanto lievemente positivo all’alcol test e per questo gli è stata ritirata la patente. Saranno ora i carabinieri della stazione di Castrignano del Capo e i colleghi della compagnia di Tricase ad accertare l’esatta dinamica della tragedia e a stabilire le eventuali responsabilità. La salma della vittima, in giornata, sarà trasferita presso la camera mortuaria in attesa delle disposizioni dell'autorità giudiziaria, per poi essere consegnata alla famiglia.