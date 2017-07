Aveva appena salutato gli amici dopo aver trascorso una bella serata a un matrimonio e, insieme, stavano tornando a casa quando due giovani fidanzati sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente stradale. E nessuno dei due, dopo quello schianto avvenuto nell’Isola di Guernsey, nel Canale della Manica, è tornato a casa. Entrambi i ragazzi – lui si chiamava Stuart Moorat e aveva 27 anni, la sua fidanzata Georgina Le Prevost e di anni ne aveva 25 – sono morti sul colpo. La tragedia ha colpito profondamente la comunità e in tanti, dopo aver appreso la notizia, hanno voluto ricordare i due giovani sui social. Un’amica della coppia ha dedicato a Georgina un post su Facebook in cui l’ha descritta come una ragazza bellissima e ha lasciato un messaggio di cordoglio per la famiglia. Un’altra persona ha definito lei e il fidanzato come “due stelle speciali finite in cielo troppo presto”.

L’auto dei due giovani si è schiantata contro le rocce – Sul luogo dell’incidente sono stati portati tantissimi fiori e nel frattempo un portavoce della polizia ha affermato che i rilevamenti stanno andando avanti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l’auto sulla quale viaggiavano i due fidanzati per cause ancora da accertare è improvvisamente uscita dalla carreggiata e si è schiantata sulle rocce. La polizia ha chiesto a chiunque sia stato con le vittime nelle loro ultime ore di vita di contattare le autorità per raccogliere maggiori informazioni e chiarire i contorni della tragedia.