Stava andando al lavoro nel ristorante di famiglia a Porto Venere, in provincia di La Spezia, a bordo del sua motocicletta quando si è improvvisamente schiantato contro un'auto. Così è morto nel tardo pomeriggio di mercoledì un giovane di 26 anni, Luca Arpe. Erano circa le 18.30 e il giovane stava percorrendo come faceva sempre la strada Napoleonica, tra Fabiano Basso e l’Acquasanta, quando ha impattato contro una vettura che stava per immettersi sulla strada principale proveniente da una laterale che connette l’arteria all’isola ecologica. Per il giovane non c'è stato nulla da fare e nonostante i tempestivi soccorsi e il trasporto in ospedale dove i medici hanno tentato varie manovre rianimatori, è morto poche ore dopo.

I primi sanitari giunti sul posto erano riusciti ad ottenere la ripresa del battito cardiaco ma le ferite erano troppo gravi e un successivo attacco cardiaco è stato fatale. Si è trattato di un impatto devastante testimoniato dalle condizioni dell'auto che ha lo sportello laterale posteriore completamente distrutto. Solo pochi centimetri infatti e il bilancio avrebbe potuto essere peggiore con la moto che avrebbe centrato l'automobilista al volante che invece è rimasto praticamente illeso a parte lo shock. Luca Arpe, che lavorava come cuoco, lascia una compagna e una figlia di appena due anni