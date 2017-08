Stava percorrendo un breve tragitto in strada in sella a quella che era la sua passione da sempre, la sua Harley Davidson, quando è improvvisamente sbandato, uscendo di strada e schiantandosi sul guard rail. Così è morto nella tarda serata di martedì Manuel Grosselle, 34 anni residente a Rosà, in provincia di Vicenza. Il tragico incidente stradale poco prima delle 23 lungo viale Vicenza , la strada che l'uomo stava percorrendo in direzione di Marostica.

Lo schianto all’altezza di una semicurva a destra quando la moto di Manhual, per motivi ancora da accertare, ha sbandato ed è andato a sbattere contro il guardrail. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo al centauro veneto. Nell'urto con la banda metallica l’uomo è volato a terra e ha perso anche il casco e le scarpe.

Nonostante i soccorsi del Suem siano stati rapidi ad accorrere sul posto dopo l'allarme lanciato da alcuni passanti e i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari, infatti, per lui non c'è stato niente da fare. Sull'esatta dinamica dell'incidente indagano ora gli agenti della polizia stradale di Bassano intervenuti sul posto insieme si vigili del fuoco per ripristinare le condizioni di sicurezza stradale.