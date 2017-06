Doveva festeggiare il suo ventinovesimo compleanno ma un triste destino si è accanito contro di lui e ha voluto che quel momento non arrivasse mai più. Michele Bellò per ironia di un triste destino infatti è stato vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di venerdì, durante la notte, proprio nel giorno in cui avrebbe festeggiato il suo ventinovesimo compleanno. Lo schianto lungo la statale 47 Valsugana a Cassola, in provincia di Vicenza.

Il giovane, che abitava a Fellette di Romano d’Ezzelino, sempre nel Vicentino, ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada con la sua auto che nel terribile impatto ha preso fuoco, intrappolandolo all'interno tra le fiamme. Una morte orribile contro cui non hanno potuto fare niente i soccorsi dei vigili del fuoco e del 118 giunti sul posto dopo l'allarme. Ai pompieri non è rimasto altro che spegnere le fiamme ed estrarre il corpo carbonizzato del giovane.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto effettuata dalla polizia stradale di Schio, intervenuta per i rilievi sul posto, il giovane ha urtato con l’auto a forte velocità le barriere new jersey che delimitano i lavori della nuova super strada Pedemontana: il mezzo è letteralmente decollato per poi ricadere al suolo, cappottandosi più volte fino a incendiarsi.