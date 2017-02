Doveva essere solo una vacanza spensierata, ma per una donna australiana e per suo marito si è trasformata in una tragedia. Emily Jayne Collie, 20 anni, è infatti morta a seguito della collisione tra la moto d'acqua che stava conducendo e quella del suo compagno, Tommy Keating, a bordo di un'altra. I due si erano concessi un viaggio in Thailandia ed avevano noleggiato i due jetski sulla spiaggia di Kata, a Phuket. Volevano solo divertirsi e provare per qualche minuto il brivido della velocità, ma per cause ancora da determinare con certezza si sono scontrati.

Sul posto sono immediatamente arrivati i bagnini in servizio sulla spiaggia, che hanno prestato i primi soccorsi alla coppia e recuperato Emily, le cui condizioni sono apparse fin da subito disperate. La donna è morta durante il trasporto in ospedale e il decesso potrebbe essere stato causato dalla frattura del collo. Dal canto suo il compagno, disperato, è riuscito solo a spiegare che nel momento i cui le due moto d'acqua si sono scontrate lui aveva il sole in faccia e non ha fatto in tempo a schivare la donna.

Sull'origine incidentale della tragedia sembrano esserci pochi dubbi, anche se l'autopsia sul corpo di Emily Jayne dovrebbe chiarire meglio alcuni aspetti, ad esempio se prima di mettersi alla guida di una moto d'acqua abbia assunto alcolici o sostanze stupefacenti.