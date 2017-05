Aveva rischiato anche di rimanere paralizzata dopo essersi rotta il collo a causa di un violento e improvviso starnuto, ma quando credeva ormai di aver superato tutto è stata vittima dello stesso incidente proprio mentre stava ridendo fragorosamente del primo episodio. È l'incredibile storia di una donna australiana, Monique Jeffrey, che suo malgrado si è ritrovata nuovamente in ospedale a distanza di cinque anni dal primo episodio. "Stavo scherzando con alcuni colleghi perché stavano facendo delle battute su come avrei potuto rompermi nuovamente il collo dopo il primo episodio e così a un certo punto ho tirato la testa all’indietro ed è successo di nuovo" ha raccontato la donna ai giornali locali.

"Non è stato così doloroso come l'ultima volta" ha spiegato Monique, ricordando che in quella occasione un colpo di frusta le aveva danneggiato due vertebre causandole un dolore lancinante che non le aveva permesso nemmeno di prendere il telefono per chiamare aiuto. "Questa volta sono riuscita a capire subito cosa fosse accaduto e ho detto a uno dei miei colleghi che ero nei guai un'altra volta e così hanno chiamato un'ambulanza" ha ricordato ancora la donna che ora deve portare uno speciale supporto alla testa per sei settimane e poi sottoporsi ad una intensa riabilitazione per rafforzare i muscoli del collo. Se tutto questo non avrà successo dovrà subire anche un'operazione chirurgica per intervenire sulle vertebre in modo che non possano più rompersi.