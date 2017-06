Avevano deciso di trascorrere una tranquilla giornata di riposo al sole sdraiandosi sul prato di un parco cittadino ma purtroppo per loro si sono ritrovati sulla traiettoria di un furgone della spazzatura addetto allo svuotamento dei bidoni del parco il cui autista non li ha visti e li ha letteralmente schiacciati. È la terribile storia di un coppia di giovani britannici, una ragazza di 19 anni e il suo fidanzato di 20 anni che si sono salvati solo grazie al pronto intervento degli altri presenti al parco che hanno lanciato urla di richiamo all'autista del mezzo impedendo che finisse anche con le altre due ruote sui due malcapitati.

Per i due ragazzi, schiacciati da due delle ruote del veicolo, purtroppo le conseguenze fisiche sono state gravi. L'episodio, avvenuto in un parco pubblico di Norwich, nell'Est dell'Inghilterra, infatti al ragazzo è costato lesioni al fegato, allo stomaco e ad un rene, mentre la ragazza si è ritrovata con una vertebra rotta, una frattura alla clavicola e una allo sterno. I due sono stati soccorsi e ricoverati in ospedale, mentre l'autista del mezzo sospeso dal servizio e ora sotto inchiesta da parte della polizia.