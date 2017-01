Doveva pilotare un Boeing 737 con oltre cento persone a bordo ma, incurante dei possibili pericoli che avrebbe potuto causare con conseguenze anche drammatiche, si è presentato in mattinata all'imbarco completamente ubriaco dopo una nottata a base di alcol. Per questo un pilota della compagnia aerea canadese Sunwing è stato bloccato e portato via di peso dalla cabina di pilotaggio del velivolo pochi minuti prima del decollo. È quanto accaduto nelle scorse ore all'aeroporto di Calgary, in Canada, dove l'aereo sarebbe regolarmente decollato se non fossero intervenuti gli altri membri dell'equipaggio segnalando il comandante alla torre di controllo.

Durante le operazioni preliminari per portare l'aereo a Cancun, sulle spiagge messicane, infatti, il copilota e il resto dell’equipaggio si sono accorti degli strani atteggiamenti del comandante che, come racconta la Bbc, sarebbe anche svenuto per alcuni minuti. La polizia così si è presentata sul velivolo e ha portato via l'uomo, un 37enne slovacco che poi è stato trovato con un tasso alcolico nel sangue superiore a tre volte i limiti consentiti. I 99 passeggeri a bordo e gli altri membri dell'equipaggio hanno dovuto attendere altre tre ore prima di poter decollare con un altro pilota sobrio. "C’era tutto il potenziale per un disastro aereo" hanno spiegato dalla polizia locale, aggiungendo: "Il pilota non vedrà i comandi di un aereo per un bel pezzo".