Una tranquilla festa di compleanno organizzata all'interno di un condominio residenziale si è trasformata in pochi attimi in tragedia nelle scorse ore a San Diego, nello stato della California, negli Stati Uniti. Durante i festeggiamenti a bordo di una piscina di un complesso residenziale, infatti, un uomo si è presentato armi in pugno iniziando a fare fuoco contro i presenti. Alla fine della sparatoria, a terra, colpiti dai proiettili, sono rimasti diversi invitati e lo stesso assalitore.

Il bilancio finale è di due morti e sette feriti, alcuni dei quali purtroppo in gravi condizioni. Quattro donne e tre uomini infatti sono stati portati in ospedali con ferite da arma da fuoco, ma una delle donne è morta poco dopo. L'episodio, che ha scatenato il panico in tutta la zona con decine di chiamate alla polizia che è giunta in forze sul posto, si è concluso con la morte dello stesso aggressore, ucciso dagli agenti. Lo sparatore infatti ha puntato l'arma anche contro i poliziotti che lo hanno colpito.

Secondo alcuni testimoni citati dai media locali, l'uomo sembra fosse alterato quando si è presentato alla festa prendendo di mira una trentina di persone, in maggioranza afro-americane, che festeggiavano attorno alla piscina della struttura. Il killer, successivamente identificato come il 49enne Peter Selis, in particolare pare fosse ubriaco. Al momento degli spari, sempre secondo i testimoni, sembra tenesse un boccale di birra in una mano e la pistola automatica nell'altra. Sui motivi effettivi che hanno scatenato la sparatoria mortale però al momento non sono chiari.