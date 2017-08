Stava svolgendo alcuni lavori di riparazione a casa quando qualcosa è andato storto e ha finito per piantarsi un grosso chiodo dritto nel petto per errore. Per nulla provato dalla situazione, però, ha pensato bene di prendere la sua auto e di dirigersi da solo al pronto soccorso dove infine lo hanno preso in cura. Protagonista dell'insolita storia è un 50enne statunitense, Doug Bergeson, che dopo le cure in ospedale ora sta meglio.

L'uomo stava lavorando a un telaio per un camino nella sua casa a Marinette, nello stato del Wisconsin, quando improvvisamente gli è partito un chiodo dalla pistola sparachiodi che gli si è piantato a pochi censimenti dal cuore. "Ero in una posizione scomoda e non avevo una grande presa sulla pistola, quindi quando ho sparato e un chiodo mi ha colpito", ha spiegato l'uomo aggiungendo: "Inizialmente pensavo fosse un semplice taglio, poi mi sentivo premere sul petto e ho scoperto il chiodo". A questo punto l'idea di prendere la macchina e guidare per circa venti chilometri fino all'ospedale. Dopo un intervento chirurgico di un'ora e mezza, infine i medici gli hanno rimosso senza che fosse danneggiato alcun organo.