Avevano i primi sintomi di ipotermia quando li hanno trovati ma fortunatamente non hanno subito conseguenze permanenti i due ragazzini di 16 e 17 anni che si sono avventurati nei giorni scorsi nei sotterranei di Parigi perdendosi e rimanendo bloccati nelle catacombe per ben tre giorni. I due ragazzi erano spariti domenica scorsa nei cunicoli sotterranei della capitale francese e di loro non si era saputo più nulla.

Nonostante le ricerche, non è stato possibile rintracciarli facilmente e alla fine solo grazie ai cani da soccorso che hanno fiutato la pista gusta i soccorritori sono riusciti a rintracciarli e a tirarli fuori. Del resto la rete di cunicoli e tunnel sotterranei sotto Parigi si estende per oltre 250 km formando un labirinto in cui è molto complicato districarsi. Anche per questo solo una piccolissima parte è accessibile al pubblico anche se non sono nuove le notizie di adolescenti e ragazzi che si avventurano oltre. Fino a questo episodio, però, nessuno si era mai perso.

Ad evitare il peggio gli esperti di vigili del fuoco e polizia e sopratutto i cani da soccorso che infine hanno rintracciato i due ragazzi, visibilmente scossi ma senza ferite. Ad allertare i soccorsi erano stati i parenti dei due che, non vedendoli rientrare la sera di domenica, hanno lanciato l'allarme. Dai successivi accertamenti tra amici e conoscenti, era emersa la loro intenzione di andare da soli nella parte nascosta delle catacombe parigine e sono scattate le ricerche.