Doveva essere un gesto goliardico tra amici per festeggiare le ultime ore da scapolo ma l'addio al celibato di un trentaquattrenne di Este, in provincia di Padova, è costato letteralmente caro al promesso sposo. L'uomo infatti è stato multato dagli agenti della polizia municipale dopo esser stato beccato in strada mentre cercava di entrare in una sorta di finta cuccia tra le risate degli amici presenti. Come racconta il Mattino di Padova, l'episodio lo scorso fine settimana a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza, dove l'uomo aveva deciso di festeggiare l’addio alla vita da single.

Per ironizzare sui futuri vincoli coniugali, il gruppetto infatti aveva imposto al 34enne di sistemarsi dentro uno scatolone a forma di cuccia di cane adagiato in strada e con tanto di immagine di uno sposo inginocchiato servilmente alla sua sposa. Per loro sfortuna, però, la scena è stata notata da alcuni passanti che hanno allertato una pattuglia di vigili impegnati da tempo contro gli schiamazzi dovuti alle feste di addio al celibato. Gli agenti non ci hanno pensato su due volte a multare il futuro sposo per violazione del regolamento di polizia urbana che vieta di bivaccare o sdraiarsi nelle strade, nelle piazze e sui marciapiedi della città