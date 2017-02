Una donna di 36 anni è stata ricoverata in ospedale dopo essere stato sbranato da un leone, mentre si trovava in un safari con il suo fidanzato. Secondo quanto raccontato, Ngoni Hera stava posando per una foto accanto al suo partner, mentre si trovava all’Eco Game Park di Promontori, nella provincia di Manicaland, nello Zimbabwe orientale, a circa 140 km dalla capitale Harare, quando l’enorme bestia si è avventata contro di lei, abbrancandola al fianco destro.

La donna è stata ricoverata in ospedale con profonde ferite su tutto il corpo. “Ha gravi lesioni al fianco destro e al braccio” ha scritto il giornale locale Manica Post. Secondo la ricostruzione delle autorità, Ngoni era appoggiato su una recinzione quando il leone bianco l’ha individuata e aggredita. E’ probabile che la coppia ritenesse gli animali lontani. Un’errata valutazione risultata fatale alla donna. La fiera era infatti nascosta tra i cespugli e si avventa contro la donna. L’uomo ha poi scattato anche alcune foto alla compagna. Ngoni sarebbe ancora ricoverata in ospedale, le sue condizioni sono ritenute serie, ma non è in pericolo di vita.

Gli attacchi di leoni dentro le strutture turistiche sono estremamente rari in Zimbabwe. Una donna giapponese rimase uccise da un leone al Lion and Cheetah Park di Norton nel 2005, mentre la figlia dell’ex ministro dell'istruzione David Coltart fu sbranata da un leone in un parco a Gweru nel 2010.