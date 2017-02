Si era laureato in Scienze Motorie con una tesi sulla morte di Piermario Morosini, il centrocampista del Livorno deceduto in campo nel 2012 a causa di un malore, e sull’uso del defibrillatore in campo quando si fa sport. Un terribile scherzo del destino però ha voluto che anche a lui fosse destinata la stessa sorte: morire sul campo mentre giocava a calcio stroncato da un infarto. Così si è spento all'età di 32 anni Angelo Marco Giordano, giovane docente di educazione fisica, allenatore di calcio per piccoli e amante dello sport ma soprattutto del calcio.

Il 32enne giovedì sera stava giocando con gli amici a calcetto a Mestre in uno dei tanti tornei che faceva spesso con la sua squadra, il M.U.C., di cui era vice capitano. All'improvviso si è sentito male, ha smesso di parlare e si è accasciato a terra. Inizialmente in molti hanno pensato ad un semplice abbassamento di pressione con conseguente svenimento, ma in realtà le condizioni dell'insegnante erano già disperate. A nulla sono valsi gli sforzi per rianimarlo prima quelli dei presenti che gli hanno praticato un massaggio cardiaco e poi quelli dei sanitari del 118 giunti sul posto poco dopo. Il 32enne è stato dichiarato morto sul posto.

La tragedia poco prima delle 23. Giordi, come lo chiamavano affettuosamente gli amici, per fare posto ad un compagno di squadra in campo, era uscito e si era appena seduto sui gradoni della palestra dove stavano giocando. Stava incitando la sua squadra quando ha smesso di parlare e si è accasciato. "Mio fratello era super sportivo, un vero malato di calcio: se il suo destino era lasciare ciò che amava a 32 anni, unica consolazione è che è stato mentre giocava a pallone, mentre faceva la cosa che amava più di tutte" ha dichiarato il fratello più piccolo, aggiungendo: "Quando ho saputo mi è venuto in mente subito Morosini, perché aveva discusso la sua tesi proprio su di lui, sull'utilizzo dei defibrillatori a bordo campo".