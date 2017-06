Grave incidente sulle montagne del Friuli: un uomo è morto dopo essersi schiantato col suo parapendio sulle Prealpi Giulie ,in provincia di Udine, durante un volo con alcuni suoi amici con i quali condivideva la passione per questo sport. La vittima è il 53enne Paolo Rigato, residente a Reana del Rojale, sempre in provincia di Udine, che lascia una moglie e un figlia. Sono stati proprio i suoi amici ad allertare i soccorsi del Corpo alpino e speleologico a seguito del mancato rientro in base del loro compagno dopo un lancio dal Monte Chiampon, ad una quota di circa 1500 metri.

Sul posto, nel comune di Gemona del Friuli, è subito giunto un elicottero con i soccorsi ma quando la vela dell'uomo è stata individuata, grazie alle coordinate fornite dai compagni con l'ultimo rilevamento GPS in loro dotazione, per il 53enne non c'era più nulla da fare. Il decesso è stato constatato dall'equipe presente sull'elicottero dell'elibase di Udine, giunto sul posto poco dopo quello della protezione civile impiegato per individuare il disperso.

La salma del 50enne è stata ricomposta, portata a valle e messa a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Secondo il soccorso alpino la causa dell'incidente è probabilmente da imputare a correnti d'aria anomale che avrebbero spinto il parapendio contro le rocce della montagna causando il decesso del 50enne. Sul caso indagano ora i finanzieri di Tolmezzo e i carabinieri del comando stazione di Gemona per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti