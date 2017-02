È caccia al ladro in Germania dopo un insolito furto avvenuto nei giorni scorsi in uno zoo di Mannheim, nel land del Baden-Württember nel sudovest del Paese. Un gruppo di sconosciuti infatti si è introdotto nottetempo all'interno della struttura per animali, il Luisenpark, portandosi via uno degli esemplari ospitati nel giardino zoologico, un esemplare di pinguino di Humboldt. I ladri hanno approfittato della poca sorveglianza all'interno del parco per poter compiere indisturbati la loro razzia presumibile venerdì e poi dileguarsi senza lasciare tracce. Gli addetti dello zoo si sono accorti della mancanza del pinguino solo a mattinata inoltrata del giorno dopo, sabato scorso, durante il conteggio dei 20 esemplari ospitati.

Dopo aver avvertito la polizia, sono partite le indagini e le ricerche che però non hanno dato nessun esito fino a questo momento. Anche per questo lo zoo tedesco ha deciso di lanciare un appello pubblico ai ladri chiedendo di riconsegnarlo al più presto per la sua incolumità. "Riconsegnatelo, fuori non può sopravvivere" è l'appello della struttura. "Chi crede che il pinguino possa essere tenuto come animale domestico si sbaglia di grosso", ha detto una portavoce dello zoo, aggiungendo: "Il pinguino non ha alcuna possibilità di sopravvivenza senza particolari attenzioni come un'alimentazione speciale".

Inizialmente si era pensato che l'animale, che è alto di circa 50 centimetri e pesa circa 5 chili, potesse anche essere stato vittima di qualche tipo di predatore ma gli accertamenti successivi hanno escluso senza nessun dubbio questa possibilità, già remota, così come quella di una fuga volontaria del pinguino. L'animale è ben identificabile perché ha il numero 53 sulla sua ala e anche un chip impiantato per aiutare a identificarlo. Lo zoo per questo chiede che l'autore del gesto lo riporti al più presto indietro anche in forma anonima per evitargli spiacevoli conseguenze. Anche chi ha visto qualcosa ed eventuali testimoni del furto possono lasciare indicazioni allo zoo o alla polizia.