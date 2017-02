Quando Sofian Loho Dandel ha ricevuto una telefonata da quella donna che aveva accidentalmente composto il numero sbagliato, non avrebbe mai immaginato che la loro conversazione sarebbe durata quasi un'ora e, di più, che dopo un anno avrebbe addirittura sposata la sua interlocutrice. Il 28enne, meccanico indonesiano, ha voluto racconta la sua storia al Daily Mail. “Mi sono innamorato di Martha Potu non appena ho sentito la sua voce e ho voluto vederla subito” ammette. Ma quando ha raggiunto la casa di quella donna, non poteva credere che la persona con cui aveva parlato poco prima era davvero quella davanti a sé: una vedova di 82 anni.

Ma il sentimento di stupore per la netta differenza d’età è scomparso subito. I due hanno chiacchierato per ore: Sofian ha scoperto che Martha aveva vissuto una vita solitaria dopo che la morte del marito avvenuta dieci anni fa e i suoi due figli avevano lasciato il paese per lavorare all'estero. Commosso dalla sua storia Sofian, che ha affermato di non essere mai stato fidanzato prima, ha promesso di stare con lei “per sempre”. E qualche giorno fa, il 18 febbraio, si sono scambiati i voti coniugali alla presenza della loro famiglia e dei loro cari nella provincia indonesiana di Sulawesi Settentrionale. “Tutto è iniziato con quella telefonata. Mi è piaciuto come si è presentata e il modo educato in cui mi parlava. Poi, abbiamo continuato a chiacchierare. Era tanto premurosa e piena di energia e ogni istante che passava, mi sentivo sempre più legato a lei. Ad un certo punto ho capito di esserne innamorato” ammette Sofian.

La strada per il loro matrimonio non è stata semplice, però. L’Indonesia è molto conservatrice in fatto di unioni coniugali e per questo ci sono state forte opposizione alla loro relazione da parte delle rispettive famiglie. Ma alla fine l’amore vince su tutto. “Non pensavo che scegliesse una nonna!” ha detto la 60enne madre di Sofian. “Ovviamente siamo rimasti tutti sorpresi, ma quando abbiamo capito che si amano, abbiamo accettato la loro scelta” dice ancora Magdalena. “Ho pregato Dio affinché mi inviasse un compagno che potesse prendersi cura di me nella vecchiaia e lui ha risposto alle mie preghiere mandandomi Sofian. E’ una benedizione nella mia vita” ha detto la vecchia sposa.