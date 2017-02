Una scena alquanto insolita quella che si sono ritrovati davanti passanti e automobilisti torinesi oggi nel pieno centro del capoluogo piemontese, a pochi passi da Porta Nuova. Da un palazzo di corso Vittorio Emanuele II infatti all'improvviso sono cominciati a volare in strada suppellettili di ogni tipo, computer e oggetti di varia natura e addirittura mobili. Come racconta La Stampa, erano da poco passate le 10.30 di lunedì quando da un noto e prestigioso palazzo signorile qualcuno ha iniziato a lanciare in strada oggetti voluminosi tra urla e schiamazzi rischiando anche di far del male qualcuno che si fosse trovato a passare proprio lì sotto in quel momento.

Dopo l'allarme lanciato dal portiere del palazzo, che sarebbe stato insultato dal protagonista dell'episodio, sul posto sono giunte due volanti della polizia che, dopo aver accertato il luogo da dove provenivano gli oggetti, hanno scoperto che l'autore dei lanci in strada era un giovane affittuario che ha dato in escandescenze apparentemente senza alcun motivo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane di 27 anni avrebbe prima lanciato oggetti e immondizia per le scale interne e quando è stato redarguito dal portiere avrebbe deciso di sfondare anche una finestra del suo appartamento al primo piano, gettando in strada specchiere e mobili. Fortunatamente alla fine nessuno si è fatto male e il ragazzo è stato bloccato dagli agenti e costretto a salire su un'ambulanza del 118 per il trasporto in ospedale dove è stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.