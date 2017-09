I vigili del fuoco ogni giorno sono chiamati a intervenire nei casi più disparati, ma quello a cui hanno dovuto assistere i pompieri della città di Worms, in Germania, ha dell'incredibile. Una squadra infatti è dovuta intervenire in soccorso di un uomo che erano rimasto coinvolto in un incidente assurdo: incastrato col pene in una piastra dei pesi della palestra. La notizia dello strano intervento è stata divulgata dagli stessi vigili del fuoco attraverso facebook con tanto di foto dell'oggetto incriminato che è stato rotto in più pezzi per liberare il malcapitato.

"Per favore non imitare tali azioni" hanno scritto i pompieri sul noto social network, spiegando di essere stati chiamati dai medici di un ospedale del posto venerdì mattina dopo che al pronto soccorso si era presentato un uomo col pene incastrato nel buco di un disco per pesi di circa 2,5 kg. I medici infatti hanno tentato diverse manovre per liberarlo ma alla fine si sono arresi e hanno capito che l'unica soluzione era tagliare l'oggetto e hanno chiesto aiuto ai pompieri.

Non è stato affatto un intervento facile vista la situazione e i pericoli per l'uomo. La squadra intervenuta sul posto ha impiegato infatti ben re ore per liberare il paziente utilizzando diversi strumenti per portare a termine il compito in modo sicuro. Sul perché e sul come esattamente l'uomo si sia incastrato nel disco del peso non è stato chiarito.