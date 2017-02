in foto: immagine di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di ieri a pochi metri dal Municipio di Codroipo (Udine), all'interno degli spazi dell'ex negozio Michele Stanco & C di via Giovanni Battista Candotti. Un uomo di 56 anni si è tolto la vita impiccandosi all'interno di un negozio. A dare l’allarme è stata un passante che ha visto la sagoma del corpo esanime dalla strada, attraverso la vetrata dell'esercizio commerciale.

In un primo momento ha creduto che fosse un manichino, ma poi ad uno sguardo più attento ha fatto la raggelante scoperta. Sul luogo in pochi minuti sono arrivate diverse persone fra cui gli agenti e il proprietario dell'esercizio commerciale che ha aperto la porta e permesso le verifiche del caso. Purtroppo per l'uomo era già troppo tardi. Inutile ogni tentativo di rianimarlo.

Il dramma si è consumato in un via del centro del comune del Medio Friuli, all'interno di un esercizio commerciale che era chiuso da tempo. La vittima viveva in una frazione di Codroipo; era molto conosciuto in paese e molto stimato. Sembra che ultimamente versasse in uno stato di profonda depressione e, in un momento di grande sconforto, ha deciso di farla finita.