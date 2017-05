I genitori lo avevano trovato senza vita nella sua cameretta di casa, impiccato al letto a castello della stanzetta a soli 8 anni. Dietro quella tragica fine del piccolo Gabriel Taye, a cui nessuno aveva saputo dare una spiegazione, potrebbe esserci in realtà una storia di bullismo a scuola. Il sistema della scuola pubblica di Cincinnati, nello stato dell'Ohio, in Usa, dove il piccolo andava a scuola, infatti nei giorni scorsi ha annunciato l'esistenza di un video delle telecamere di sorveglianza in cui si vede che il bimbo viene picchiato e lasciato esanime a terra da alcuni bulli.

Le immagini si riferiscono a due giorni prima del suicidio del piccolo Gabe, così come tutti lo chiamavano. Nel filmato si vede il bambino entrare nei bagni mentre i bulli stanno prestando un suo amichetto. Rimane impietrito davanti alla scena così i bulli afferrano anche lui e lo picchiano brutalmente fino a lasciarlo tramortito a terra. La scuola aveva sempre riferito che il piccolo era svenuto in bagno e lui non aveva mai raccontato nulla dell'accaduto ai genitori anche se aveva lamentato dolori nelle ore precedenti il suicidio.

"Gabe Taye è stato colpito ed è rimasto in stato di incoscienza per sette minuti e mezzo ma la madre non ha mai saputo nulla. Se la scuola le avesse detto cosa gli era accaduto in bagno, lei lo avrebbe portato subito all'ospedale, si sarebbe rivolta a medici professionisti e avrebbe chiamato La polizia", accusa ora il legale della donna, chiamando in causa la dirigenza scolastica anche se al momento non è accertata nessuna correlazione tra suicido e l'episodio di bullismo e non ci sono indagati.