Una tranquilla passeggiata famigliare si è trasformata in una bruttissima avventura per un uomo britannico di 52 anni, Colin Overland, che ha rischiato di essere vicino alla morte per ipotermia dopo essere finito nelle gelide acque del fiume. L'uomo stava trascorrendo un pomeriggio in riva al fiume Blyth, nel Suffolk, in Inghilterra, quando si è accorto che il cane della suocera era finito in acqua. Per evitare che l'animale, un esemplare di razza lurcher, finisse trascinato via dalla corrente, si è gettato a sua volta dal porticciolo ma anche lui non è riuscito più ad uscire dal fiume.

A correre in loro soccorso la mogie dell'uomo, la 50enne Juliet, che con un provvidenziale intervento ha evitato la tragedia. Come raccontano i giornali locali, la donna infatti ha gettato immediatamente un salvagente al consorte legando poi la corda intorno ad un palo di cemento e riuscendo così a salvare l'uomo. Il 52enne così si è potuto aggrappare con una mano alla ciambella di salvataggio tenendo con l'altra il cane fino all'arrivo dei soccorsi, allertati sempre dalla moglie. Solo con l'arrivo di un gommone della guardia costiera l'uomo ha potuto finalmente guadagnare la riva con il suo cane.

"Quando ho guardato giù nel fiume, l'acqua non sembrava molto profonda. Ho pensato che potessi toccare il fondo, ma in realtà non era così. Quando sono andato giù i miei piedi hanno toccato il fondo, ma poi la corrente ha iniziato a portarmi via", ha spiegato il 52enne, aggiungendo: "Sono un nuotatore abbastanza esperto e ho iniziato a nuotare per cercare di rimanere in un posto, ma la corrente era così forte e non riuscivo a contrastarla". L'uomo è stato poi portato in ospedale con un principio di assideramento. La moglie invece ha riportato grosse abrasioni alle mani nel tentativo di tenere la corda col salvagente prima di legarla