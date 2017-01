Per dimostrarle il suo amore ha messo a serio rischio la sua vita, gettandosi da un furgone in corsa. E' quanto sarebbe accaduto ieri a Pordenone, dove un 28enne è stato protagonista del folle gesto. A riportare la notizia ‘Il gazzettino' di Pordenone. I fatti sono avvenuti ieri notte alla periferia di Pordenone, in via Pranovo, poco distante dalla Sme. A dare l'allarme è stata proprio la fidanzata del giovane, che ha chiamato i soccorsi alle 3 del mattino, chiedendo l'invio di un'ambulanza. Mentre la ragazza era alla guida dell’auto, la coppia avrebbe avuto una violenta discussione, al culmine della quale, il 28enne avrebbe sganciato la cintura, spalancato la portiera e si sarebbe incredibilmente fuori dal mezzo. Durante la caduta, il giovane, che sembrava in condizioni gravi, ha sbattuto la testa a terra, riportando un trauma cranico. La ragazza ha poi affermato che la follia del fidanzato sarebbe stato una sorta di gesto d’amore per lei.