Desiderava sessualmente l'amica ma sapendo che questa era etero aveva messo in piedi un vero e proprio inganno fingendosi uomo e arrivando a fare sesso con lei attraverso un pene finto. Per questo una donna britannica di 27 anni, Gayle Newland, è stata condannata ora da un Tribunale inglese a sei anni di carcere con sentenza definitiva. La donna era stata già condannata a otto in primo grado ma era stata liberata in appello lo scorso autunno. La giuria del tribunale di Manchester l'ha ritenuta colpevole di tre imputazioni di stupro nei confronti della stessa vittima

Secondo l'accusa la donna aveva creato un personaggio online maschile chiamata Kye Fortune per sedurre la compagna di studio presso l'Università di Chester nel 2011 quando aveva 21 anni. Dopo svariati contatti online, aveva convinto l'amica a incontrarsi persuadendola però a indossare un bendaggio ad ogni incontro intimo. Infine aveva indossato un pene finto per poter avere un rapporto sessuale con penetrazione della ragazza. La scoperta dell'inganno durante l'ultimo incontro che ha fatto scattare la denuncia.

La ragazza vittime delle violenze ha sempre sostenuto di non aver capito che si trattava di un donna altrimenti non avrebbe mai accettato il rapporto. Newland invece si è difesa spiegando che l'accusatrice, aveva sempre saputo che stava fingendo e che il tutto faceva parte di un gioco sessuale. La giuria le ha dato torto con condannandola infine anche ad altri sei mesi di carcere per aver creato 10 false identità per pagamenti fraudolenti quando lavorava per un'agenzia di marketing e stava aspettando il suo primo processo per reati sessuali.