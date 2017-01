Ha finto di essere il padre di una ragazzina di 16 anni per prelevarla da scuola e fare sesso con lei a casa sua. Jerome Buschman, 31enne, dal Missouri, avrebbe chiamato l'ufficio scolastico della vittima e si sarebbe finto genitore, poi l’avrebbe portata nel suo appartamento di Jefferson City per consumare un rapporto sessuale. E lo avrebbe fatto in almeno quattro occasione, secondo quanto ha riferito la Polizia del Missouri, negli Stati Uniti. Lo stesso 31enne ha ammesso tutto. Ora su di lui pendono accuse gravissime.

La ragazza ha detto alla polizia di aver fatto sempre sesso consensualmente, ma l'età legale del consenso è 17 anni nel Missouri, a meno che entrambe le parti abbiamo meno di 21 anni. Buschman è stato scoperto e fermato grazie alla segnalazione dei genitori dell’adolescente, insospettiti dopo che il dirigente scolastico aveva mostrato loro un lungo elenco di permessi per uscire la 16enne prima della fine dell’orario scolastico di cui non erano a conoscenza. Buschaman è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale su minore. Attualmente è detenuto in custodia cautelare nel carcere della Contea di Cole: la cauzione è stata fissata in 50.000 dollari.