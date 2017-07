Una semplice passeggiata in un antico luogo storico indossando un minigonna e un top può costare ad una donna una indagine e addirittura un arresto con pesantissime accuse. Accade in Arabia Saudita, uno dei Paesi con le più forti restrizioni per le donne che sono impossibilitate anche a guidare una vettura e costrette a girare solo ed esclusivamente con un abito nero che copre l'intero corpo dalla testa ai piedi. Protagonista della vicenda una ragazza che si fa chiamare Khulood il cui video mentre passeggiava in minigonna nella città storica di Ushayqir, 155 chilometri a nord di Riad, è finito su snapchat.

Proprio per la sua particolarità nel Paese, la scena del video è diventata subito virale scatenando un acceso dibattito sui social media e scandalizzando i conservatori wahabiti che hanno chiesto l’arresto immediato della donna. Del resto l'episodio è avvenuto non solo in uno dei luoghi più visitati del Paese ma anche in una delle regioni più conservatrici. Per questo, come era accaduto anche per la campagna contro il divieto di guida alle donne, le autorità locali hanno subito avviato una indagine che ha portato all'arresto della donna.

Secondo un portavoce della polizia locale, citato dai media sauditi, la giovane "ha confessato di aver visitato il sito con il suo tutore maschile", cioè l'uomo che esercita su di lei il controllo come prevede la legge locale, ma "ha negato di aver caricato la clip e che l'account snapchat fosse suo. Il caso è finito in mano all'ufficio del pubblico ministero, che deciderà se perseguire la donna.