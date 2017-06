Nonostante la patente le fosse stata ritirata nel lontano 2013 e non le era stata più ridata, continuava a guidare scattandosi anche dei selfie col cellulare mentre era al volante postando poi le foto sul suo account facebook. Una impresa che però le è costata cara perché nella notte tra sabato e domenica è stata fermata dia carabinieri su un'auto di sua proprietà, a Marghera, Venezia, e denunciata.

Protagonista della storia una 27enne residente in Veneto già protagonista di uno spaventoso incidente stradale nel 2015 quando senza patente investì e uccise un pedone in strada. Proprio seguendo le sue tracce e conoscendo la sua abitudine a mettersi alla guida di veicoli nonostante la mancanza della patente e la passione della ragazza per selfie e altri video pericolosi mentre è al volante, i militari hanno trovato sul suo profilo facebook l'ennesimo scatto pericoloso e hanno deciso di tenerla d'occhio. Così nel fine settimana l'hanno beccata di nuovo a guidare senza patente. Per lei è scattata una sanzione di 5mila euro e il fermo del veicolo per tre mesi.