Nel corso della sua vita ha speso circa 45mila euro per poter trasformare completamente il suo corpo attraverso tatuaggi e innesti cutanei ma proprio uno di questi ultimi è andato male e ora lui rischia di perdere l'intero braccio. È la storia di uno degli uomini più tatuati del mondo, il britannico Matthew Whelan, che dopo una vita spesa a trasformare il suo copro con modifiche drastiche quali la rimozione dei capezzoli e il taglio di lobi delle orecchie e metà della lingua, si è ritrovato ora a fare i conti con un problema di salute che potrebbe costargli l'amputazione del braccio .

Il 37enne originario di Birmingham ha più di 300 tatuaggi ma aveva deciso di farsi impiantare un tirapugni sotto la pelle per testimoniare la sua forza dopo essersi salvato la vita a seguito di un accoltellamento, ma per sua sfortuna qualcosa è andato storto e a distanza di un anno il suo corpo ha reagito all'oggetto estraneo rigettandolo e provocandogli grossi problemi. "Deve essere rimosso immediatamente o potrebbe essere molto grave e potrei perdere il braccio" ha spiegato ai media locali l'uomo che ha anche cambiato nome in King of Ink, re dell'inchiostro.