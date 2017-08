Una bambina inglese di sette anni, la piccola Madison Gulliver, ha riportato delle terribili cicatrici su un braccio a causa di un tatuaggio all'henné fatto durante una vacanza in Egitto con i suoi genitori. Secondo quanto si legge sui tabloid britannici che hanno riportato la brutta esperienza di Madison, la ragazzina – d’accordo col papà Martin – si è fatta fare un tatuaggio lungo il braccio nell’albergo in cui alloggiava, un 4 stelle sul Mar Rosso che appunto offriva questo servizio. I problemi sono iniziati quando la bambina è tornata a casa alla fine di luglio e ha iniziato a sentire sul braccio tatuato un prurito insopportabile. La situazione è peggiorata quando sul braccio di Madison sono spuntate delle bolle del tutto simili a delle ustioni. Alla fine è stato necessario l'intervento di un dermatologo.

I tatuaggi all’henné possono contenere una sostanza che si chiama parafenilendiammina e che evidentemente ha dato fastidio alla bambina provocandole una reazione allergica. A quanto pare i responsabili dell’hotel hanno sottolineato che il problema non era nel prodotto utilizzato, ma nella pelle delicata della bambina, ma in ogni caso hanno fatto sapere di aver deciso di non fare più tatuaggi nella struttura. “Mia figlia ora è terrorizzata e lo sarà a vita, vorrei che tutti i genitori siano consapevoli che dietro cose così innocue possano nascondersi grandi rischi per la salute”, ha denunciato la mamma della piccola. Madison adesso sta meglio ma purtroppo dovrà convivere con le cicatrici sul suo braccio.