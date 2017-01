Si è fatto cinque mesi di carcere per una rapina che non aveva commesso solo perché assomigliava al vero autore del colpo, suo vero e proprio sosia. È l'assurda vicenda accaduta ad un 46enne pugliese di Bitonto, in provincia di Bari, Vincenzo Mundo, che solo dopo oltre 150 giorni in cella è stato scarcerato e scagionato da ogni accusa. Ancora più incredibile è il modo in cui è riuscito a fare valere la sua innocenza: mentre era in carcere infatti ha incontrato per caso il vero autore del colpo, un 45enne barese condannato per un'altra rapina e suo sosia. I due si somigliano al punto che gli altri detenuti li scambiavano per gemelli. Parlando tra di loro il 45enne ha scoperto che il sosia era dentro al suo posto e a deciso di confessare.

L'uomo si è autoaccusato della rapina avvenuta a Sannicandro nel marzo del 2016 e che aveva fruttato un bottino del valore di 20mila euro tra orologi, anelli con diamanti e collane in oro. Tra il gruppo di tre rapinatori entrati nel negozio armati con una pistola, lui era il solo senza volto coperto. Per questo la sua faccia era entrate subito nel mirino della polizia che però dopo alcune indagini aveva arrestato il suo sosia, anche lui pregiudicato. Il tribunale, accogliendo la richiesta di immediata remissione in libertà avanzata dal pm, per ora ha scarcerato il 46enne ritenendo però necessario di dover disporre una perizia antropometrica sui volti dei due.