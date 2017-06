Si è fatto oltre 2.200 chilometri in bicicletta per sentire il cuore della figlia battere nel petto di un’altra persona. La storia di Bill Conner, 57enne del Wisconsin, è una di quelle che emoziona davvero. Per lui, lo scorso 18 giugno, giorno della Festa del papà negli Stati Uniti, non è stata una giornata come tutte le altre. L’uomo infatti è riuscito a portare a terminare la sua incredibile impresa arrivano a Baton Rouge, in Louisiana, per incontrare Loumonth Jack Jr, che ha ricevuto l’organo donato dopo la tragedia che a colpito la sua Abbey, scomparsa a 20 anni lo scorso giugno, dopo essere finita accidentalmente sul fondo di una piscina, durante le vacanze di inverno a Cancun, in Messico.

Era stata lei stessa qualche anno prima a registrarsi volontariamente come donatrice di organi. Così quando ne è stata decretata la morte in un ospedale di Fort Lauderdale, in Florida, quattro organi e altri tessuti del suo corpo sono stati utilizzati per salvare le vite di diverse persone. Tra loro Loumonth Jack Jr, a cui erano stati dati massimo 10 giorni di vita dopo un terribile attacco di cuore. “Sappiate che è ancora vivo grazie ad Abbey, che Abbey è viva dentro di lui: è il suo cuore che lo tiene ancora in piedi”, ha dichiarato papà Bill alla CBS. L’uomo ha voluto rendere ancora più rappresentativo l’incontro con l’uomo salvato da sua figlia, anche con l’obiettivo di sensibilizzare le persone alla donazione degli organi. Si è messo in sella alla sua bici e pedalato per duemila chilometri per andare a trovare il ragazzo.

Il padre di Abbey aveva inviato quattro lettere alle persone che aveva beneficiato degli organi della giovane, chiedendo se qualcuno fosse interessato a conoscere, appunto, il padre della loro salvatrice. L’unico a rispondere è stato proprio Jack Jr. Quando Bill è arrivato a Baton Rouge, il ragazzo gli ha porto uno stetoscopio per fargli sentire il suo stesso battito cardiaco, in un momento di profonda commozione per entrambi, come dimostrano le immagini di diversi media USA.