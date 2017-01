A tutti quelli che guidano è successo almeno una volta nella vita: dimenticare dove si è parcheggiata la prima auto così da vagare in giro per qualche minuto prima di trovarla. Ma il protagonista di questa storia ha fatto decisamente di peggio: ha perso una BMW in un parcheggio di Manchester per sei mesi prima di riuscire a trovarla la scorsa settimana. L'uomo aveva preso in prestito la vettura da un amico per guidarla dalla Scozia fino al Regno Unito per un concerto rock all’ Etihad Stadium a giugno, secondo quanto scrive il Manchester Evening News.

Dopo la fine dello spettacolo, non è riuscito a ricordarsi dove aveva parcheggiato. Per cinque giorni. Ha controllato tutti i parcheggi della zona. Ha inviato mail a chiunque pensava fosse in grado di aiutarla. Ma non ha ottenuto il risultato che sperava. E così alla fine il proprietario del veicolo si è visto costretto a denunciare la scomparsa/il furto nel mese di agosto. Ci sono voluti ben sei mesi per ritrovarla. E’ stata la polizia a scovarla in un garage venerdì 30 dicembre. Gli agenti stavano facendo alcuni controlli di routine, quando si sono imbattuti nell’auto: dopo aver visto che ne era stato segnalato il furto, hanno contattato il proprietario e gli hanno dato la bella notizia.