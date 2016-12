Avrebbe ucciso una conosciuto su Tinder, la nota app per smartphone per gli incontri tra sconosciuti, e sciogliendo il suo corpo nell'acido perché si sarebbe rifiutata di avere rapporti sessuali con lui. Emmanuel Valdez Delani Bocanegra, 26 anni, deve ora rispondere dell’omicidio di Francia Ruth Ibarra, studentessa, sua coetanea, di Leon, in Messico. L’uomo è stato arrestato dopo la scoperta di alcune ossa umane trovate in sacchi della spazzatura sul balcone di casa sua, accanto ad alcuni contenitori di soda caustica e acido idroclorico. Quei resti umani – secondo gli esami di DNA effettuati – apparterebbero alla vittima, scomparsa da un paio di settimane: i due si sarebbero conosciuti su Tinder e sarebbero usciti assieme diverse volte, secondo quanto ricostruito dai compagni d’università della ragazza, improvvisatisi investigatori.

Il gruppo di colleghi dell'Università di Guanajuato è infatti riuscito ad accedere al suo account Tinder e, leggendo le chat in cui fissava un appuntamento con quel ragazzo, hanno intuito la fine di Francia. Per ragioni sconosciute, infatti, la giovane aveva tenuto tutti all'oscuro di quegli incontri e nessun amico aveva mai avuto la possibilità di incontrarlo. Secondo gli inquirenti, la vittima sarebbe stata uccisa in un impeto di rabbia da parte dell’omicida a seguito di un suo rifiuto a fare sesso con lui. Il killer, dopo essere fuggito, è stato rintracciato a Città del Messico, dove è stato arrestato.