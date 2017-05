Una ragazza di 23 anni è precipitata da un terrazzo del quarto piano di un condominio di piazzale Cella a Udine. Ad allertare i soccorsi sono stati i passanti che hanno assistito alla drammatica scena avvenuta intorno alle 15 di oggi, 16 maggio. Stando alle prime informazioni trapelate, la giovane, soffrirebbe di un forte stato di depressione a causa di una terribile delusione d'amore, tanto che già aveva togliersi la vita per due volte nei giorni scorsi, in un caso ingerendo dei medicinali in grosse quantità e poi cercando di farla finita inalando del gas di scarico dentro a una macchina.

Ora versava in gravissime condizioni all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto, dopo l’allarme sono giunte due ambulanze e il personale del 118. In piazzale Cella sono arrivati anche i carabinieri, che si occuperanno di stabilire la dinamica dell'incidente. Due auto della Polizia Locale sono poi intervenute per far scorrere il traffico che stava subendo dei rallentamenti nell'area. Lungo le vie limitrofe, durante tutte le operazioni, si sono create lunghe code, che hanno rallentato la circolazione.