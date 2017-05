Una tragedia davvero assurda quella avvenuta settimana scorsa a Mazzé, in provincia di Torino. Un pensionato di 80 anni, Rino Schizzerotto, residente in via Rondissone 2 in frazione Casale di Mazzé, è morto schiacciato contro un muro dopo essere stato travolto da un’autovettura. Il decesso è avvenuto martedì 9 maggio 2017 all'ospedale Cto di Torino. L’anziano è deceduto per i traumi conseguenti all’incidente avvenuto la domenica precedente.

Ora la procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati un uomo di 77 anni per omicidio colposo. Ci sarebbe stato quest’ultimo alla guida della vettura che ha provocato l’incidente a seguito del quale Schizzerotto ha perso la vita. Va comunque detto che si sarebbe trattato di una tragica fatalità, per quanto gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso sono ancora in corso. Secondo la ricostruzione effettuata a posteriori dai militari, la vittima era seduto su una panchina nel cortile della casa del figlio, attigua alla sua, quando è sopraggiunta la Fiat Panda condotta dal cognato che, facendo manovra per uscire dal cortile, lo ha schiacciato contro il muro di recinzione della casa.

Ancora da chiarire se si è trattato di un malore o di una distrazione del conducente, rimasto peraltro ferito in modo lieve. Il 77enne, dopo essersi accorto di quanto accaduto, è sceso dall'auto e ha chiamato disperatamente i familiari e i soccorsi. Sul posto è giunta un’ ambulanza del 118. Lo staff sanitario, constatata la gravità del trauma, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Schizzerotto è stato stabilizzato, trasportato all’ospedale Cto di Torino e ricoverato in prognosi riservata. Purtroppo, le ferite si sono rivelate troppo gravi e dopo due giorni d’agonia, è deceduto nel pomeriggio di martedì. Rino Schizzerotto lascia i due figli Giuseppe e Carlo, i nipoti Davide e lvano e la sorella Gisella. I suoi familiari hanno preferito non esprimersi sulla tragedia.